Lazio, con Immobile in campo si segna il doppio

Immobile fondamentale per la Lazio. Lo dicono i numeri: con lui in campo i biancocelesti segnano 2,1 gol a partita

Immobile è tornato ad essere la punta di diamante di questa Lazio. I numeri lo mettono sulla strada verso la Scarpa d’Oro e alla guida della classifica dei marcatori di Serie A. Secondo le statistiche riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, con lui in campo, i biancocelesti segnano 2,1 gol a partita, senza 0,9.

7 reti in 7 gare. Nella stagione 2017/2018 (quella dei record), l’attaccante partenopeo aveva segnato 9 volte: i presupposti per un’altra grande stagione ci sono tutti.