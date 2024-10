Lazio, con il Twente domani occhio a Lammers: i numeri del calciatore ad oggi

Lazio, alla vigilia della partita contro gli olandesi ecco i dati e numeri relativi al calciatore degli olandesi pericolo numero uno

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, domani torna in campo la Lazio per la sfida di Europa League contro il Twente per dare un segnale chiaro alle rivali, e dimenticare la sconfitta con la Juventus. Uno dei pericoli numero uno sul quale la squadra di Baroni deve fare particolare attenzione, è Lammers. Il calciatore con un passato anche in Italia, avendo giocato sia con Atalanta che con l’Empoli ha raccolto fin ora questi numeri realizzativi nella sua stagione.

Per quanto riguarda il campionato ossia l’eredivisie, l’ex Atalanta ha realizzato in ben 9 presenze stagionali 3 gol e un assist, mentre in Europa League nelle due partite affrontate ha realizzato 1 sola rete.