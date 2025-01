Lazio, contro il Como terza partita senza vittoria: ecco da quanto non succedeva

Lazio Como, contro i lariani per la terza volta consecutiva non arriva la vittoria: ecco l’ultima volta che era successo

Contro il Como la Lazio si è fermata sul pari, rischiando anche qualcosa in inferiorità numerica. Dopo la sconfitta nel derby e il pareggio contro l’Atalanta sono tre le partite in cui i biancocelesti non arrivano alla vittoria.

L’ultima volta che era successo, come riportato dal Corriere dello Sport, era lo scorso anno tra febbraio e marzo: in quell’occasione la squadra allenata da Maurizio Sarri fece tre sconfitte consecutive con Bologna, Fiorentina e Milan.