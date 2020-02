Lazio, ecco come stanno andando i giocatori in prestito

Sono tanti i giocatori della Lazio che, per trovare più spazio, sono finiti in prestito in altre squadre. Di seguito l’elenco.

Analizziamo le presenze e l’esito delle partite dei giocatori in prestito dalla Lazio, tra chi sta trovando fortuna altrove, e chi, invece, non riesce ad imporsi.

Si parte con Fortuna Wallace, difensore brasiliano classe ’94, finito in prestito allo Sporting Braga. Finito ai margini del club portoghese, il difensore non è stato convocato nella gara casalinga vinta per 3-1 sul Vitória de Setúbal. Discorso diverso per Milan Badelj, in prestito alla Fiorentina. Il croato classe ’89 non ha preso parte al pareggio per 1-1 contro il Milan, a causa della squalifica rimediata, con un doppio giallo, nella trasferta di Genova del 16 febbraio. Andando oltreconfine, è partito titolare Valon Berisha, trasferitosi a gennaio al Fortuna Dusseldorf, nella trasferta vinta per 0-2 sul campo del Friburgo, uscendo al 67′.

Sono invece ben 7 i giocatori in prestito alla Salernitana, altra società del presidente Lotito. Con Lombardi fermo ai box per infortunio, nella vittoria per 1-0 in casa contro il Livorno, sono partiti titolari solamente Dziczek, polacco classe ’98, il gioiellino ex Chievo Verona Kiyine, ed il centrocampista Maistro. Sono entrati nella ripresa anche il difensore Karo, entrato al 79′ al posto di Capezzi, e l’attaccante Gondo, che ha rilevato Ðuric al 64′. Fuori dai convocati Cicerelli, anch’egli fermo per infortunio. Sempre in Serie B, ritroviamo il centrocampista Davide Di Gennaro ed Alessandro Rossi, insieme alla Juve Stabia, Tiago Casasola al Cosenza e Simone Palombi alla Cremonese. Novanta minuti in panchina per il centrocampista ex Cagliari, mentre Rossi è entrato al 54′ per Bifulco, prendendo parte alla sconfitta per 3-0 per mano del Cittadella. Sono settanta invece i minuti giocati da Casasola, con il Cosenza uscito sconfitto 0-2 in casa per mano del Frosinone. Partita rinviata per la Cremonese di Palombi per pericolo Coronavirus.

Attesa per l’esordio del portiere Ivan Vargic, poichè la seconda divisione slovena, comandata dalla squadra dell’ex Lazio, è in pausa e riprenderà soltanto a marzo. Chiudiamo con il danese Riza Durmisi, anch’egli partito a gennaio ma in direzione Francia, al Nice. Solo pochi minuti per lui, entrato al minuto 89 della partita pareggiata per 2-2 contro lo Stade Brestois 29.

Matteo Pesce