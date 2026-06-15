La Lazio è vicinissima a chiudere il colpo Asp: il giovane trequartista del Bayern Monaco è sempre più vicino

Il primo arrivo in biancoceleste di questo calciomercato estivo sarà, con grande probabilità, Jonathan Asp Jensen! Dettagli e cifre della trattativa

La Lazio si prepara a rinforzare il reparto offensivo con l’acquisto di Jonathan Asp Jensen, trequartista classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco. Il giocatore ha dimostrato grande talento nella passata stagione al Grasshopper, in Svizzera, totalizzando 36 presenze con 9 gol e 6 assist, numeri che ne confermano le qualità tecniche e la capacità di incidere in zona offensiva.

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Modalità e dettagli dell’operazione dei biancocelesti

L’acquisto di Asp, come riportato da TMW, sarà strutturato come prestito con obbligo di riscatto, soluzione dettata dalla necessità della Lazio di operare a saldo zero. Il Bayern Monaco incasserà circa 4 milioni di euro più una percentuale tra il 30% e il 40% sulla futura rivendita, garantendo così un margine economico in caso di futura cessione.

L’ufficialità dell’operazione dovrebbe arrivare a luglio, in linea con quanto avvenuto per Pedraza, permettendo alla società di completare la programmazione della rosa senza compromettere il bilancio.

L’investimento sulla crescita del talento

Nonostante le difficoltà economiche del club, la Lazio ha deciso di puntare su Asp, segnale chiaro della fiducia nelle sue potenzialità. Il giocatore sarà chiamato a integrarsi progressivamente nel gruppo guidato da Gennaro Gattuso, che potrà sfruttare le sue qualità tecniche per dare nuova linfa alla manovra offensiva biancoceleste.

La sua duttilità e capacità di inserirsi tra le linee lo rendono una pedina preziosa sia come trequartista centrale sia come supporto alle punte, adattandosi alle diverse esigenze tattiche della squadra.

Prospettive e attesa per il giovane giocatore dei bavaresi

Con questo acquisto, la Lazio conferma la strategia di valorizzare giovani talenti in grado di avere un impatto immediato ma anche di rappresentare un investimento futuro. Asp potrà crescere in un ambiente professionale competitivo, entrando in una rosa che punta a consolidarsi in Serie A e a ritagliarsi uno spazio significativo anche in Europa.