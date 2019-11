Lazio Cluj, vendita dei biglietti per i romeni residenti in Italia: ecco i dettagli

Alcuni dettagli riguardanti il prossimo match di Europa League tra Lazio e Cluj in scena allo Stadio Olimpico

Manca esattamente una settimana alla sfida di Europa League tra la Lazio e il Cluj in scena all’Olimpico. Ecco di seguito un comunicato apparso sul sito ufficiale della società biancoceleste.

IL COMUNICATO – «Come già evidenziato nella precedente comunicazione, si ricorda a tutti i sostenitori del Cluj residenti in Italia che, potranno acquistare il tagliando (solo in contanti) del settore ospiti qui a Roma presso il punto vendita in viale delle olimpiadi 61, al costo di 23 € solo ed esclusivamente in questo periodo: