Lazio-Cluj, occhio alla squalifica: ecco chi rischia di saltare il ritorno

Lazio-Cluj, alla vigilia della partita d’esordio in Conference League i biancocelesti devono far attenzione alle possibili squalifiche

Dimenticare l’Atalanta e ripartire questo è l’obiettivo per la Lazio di Sarri in vista della gara d’esordio in conference contro il Cluj. I biancocelesti però devono far attenzione alle possibili squalifiche, e Sarri ha ben due diffidati. Si tratta di Romagnoli, che però domani non ci sarà per infortunio e Patric.

Per quanto riguarda il Cluj invece rischiano di saltare il ritorno Matias, Boateng, Muhar e Deac