Lazio-Cluj, le probabili formazioni della sfida di giovedì

Lazio-Cluj, archiviata la sconfitta di ieri contro l’Atalanta i biancocelesti giovedì esordiranno in Conference League

Archiviare in fretta la sconfitta di ieri sera contro l’Atalanta e ripartire, questo è l’obiettivo per la Lazio in vista della gara d’esordio in Conference contro il Cluj. A pochi giorni dalla partita queste dovrebbero essere le probabili scelte di Sarri e Petrescu

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Vecino; Cancellieri, Immobile, Pedro

Cluj (4-3-3): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Boateng, Muhar, Cvek; Petrila, Janga, Krasniqi