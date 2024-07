Lazio, il club pensa alle cessioni: ECCO i giocatori in bilico. Gli ultimi aggiornamenti di mercato

La Lazio penserà alle cessioni prima di fare nuovi acquisti. Secondo quanto scritto da Il Corriere dello Sport, Isaksen resta in vendita nonostante l’elogio di Baroni nell’ultima conferenza stampa. La sua partenza può favorire l’innesto di un’altra ala (a oggi Feyenoord e Fenerbahce piu staccate).

È da valutare anche la posizione di Cataldi. Se arriveranno offerte, o club interessati, se ne parlerà. Da tenere d’occhio anche il futuro di Vecino, in scadenza nel 2025. L’uruguaiano non ha pensato di andare via, ma c’è stato un altro sondaggio del Galatasaray.