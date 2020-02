Lazio Club New York, il messaggio di Gaia Lucariello: «Che dispiacere, non mollate!» FOTO

Lazio Club New York, anche la moglie di mister Inzaghi ha voluto mandare un messaggio di solidarietà dopo quanto accaduto qualche giorno fa

Il Lazio Club di New York sta vivendo un momento drammatico. La sede dello storico ritrovo per tifosi biancoelesti nella Grande Mela ha infatti preso fuoco due giorni fa e praticamente non è rimasto più nulla.

I laziali, come spesso sono abituati a fare, stanno facendo di tutto per aiutare Giovanni Bertocci, il proprietario e fondatore. Anche la moglie di mister Inzaghi, Gaia Lucariello, ha voluto mandare un messaggio di solidarietà: «Che dispiacere! Forza ragazzi non mollate, magari dietro a tutto ciò si nasconde qualcosa di ancora più bello».