Lazio Club New York, arriva l’aiuto del Lazio Club Montecitorio 1900

Lazio Club New York in fiamme: arrivano gli aiuti concreti del Lazio Club Montecitorio 1900 che mostra così la vicinanza

Un incubo che si è consumato la scorsa notte: il Lazio Club di New York di Giovanni Bartocci è andato in fiamme, bruciando gli sforzi e la gioia del proprietario. I laziali però sono bella gente ed è stato promesso un aiuto concreto: il Lazio Club Montecitorio 1900 ha scritto questo in una nota ufficiale:

«Esprimiamo solidarietà e vicinanza a Giovanni Bartocci, Marco Ventura e ai soci fondatori del Lazio Club New York City che è stato raso al suolo da uno spaventoso incendio. È necessario l’aiuto di tutti, un supporto concreto per far sì che i tifosi biancocelesti d’oltreoceano possano tornare a sostenere la nostra amata Lazio. Noi del Lazio Club Montecitorio ci stiamo attivando concretamente per poter contribuire alla sua rinascita e per permettere loro di ripartire nel più breve tempo possibile».