Lazio, spauracchio chiusura Curva Nord: le istituzioni vogliono dare un segnale forte dopo gli episodi ripetuti

Come riferito da Il Messaggero in casa Lazio è tornato lo spauracchio della chiusura della Curva Nord, tra l’altro in occasione del big match con la Juventus. Non solo per il solito coro “becero” antisemita («In sinagoga vai a pregare, romanista vaff») intonato all’Olimpico e prima ancora fuori dal Maradona, ma perché ora c’è la voglia delle istituzioni (anche Roma Capitale si costituisce parte civile) di dare un segnale forte per far finire una volta per tutte questa brutta e prolungata storia. Entro e non oltre il 4 aprile 2023 sarà presa una decisione.

La Procura Federale inoltre indaga «per fatti similari», come scritto dal giudice Mastrandrea. Chiné infatti ha acquisito dalla Questura di Napoli ulteriore materiale per capire se sono stati fatti ululati a Osimhen al Maradona. In ogni caso si tratterà di due sanzioni separate, una per quanto accaduto il 3 marzo e una per l’ultima stracittadina.