Lazio, chi parte e chi resta: ecco i giocatori che potrebbero essere ceduti in estate. Tutti i dettagli in vista del mercato di giugno

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rinnovamento della Lazio sarà orientato dall’esigenza di abbassare l’età media della rosa. Ecco perché tra i giocatori in uscita ci sarebbero innanzitutto gli over 30. Pedro e Vecino, per esempio, anche se entrambi hanno ancora un anno di contratto dovrebbero andare via e il club sarebbe disposto a lasciare loro il cartellino gratis per agevolare l’uscita.

Rischierebbero anche i pilastri: Immobile e Luis Alberto, con loro però Tudor avrebbe intenzione di parlare per poi valutare la situazione, non è escluso che alla fine chieda al club di trattenerli.