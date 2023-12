Lazio, quanto vale il primato nel girone Champions: soldi per il mercato di gennaio

La Lazio punta il primo posto del girone di Champions League nella gara di domani contro l’Atletico Madrid: ecco quanto varrebbe

La Lazio si appresta a far visita all‘Atletico Madrid col chiaro intento di agguantare il primo posto nel girone di Champions League che, come riferisce Il Messaggero, varrebbe una piccola fortuna anche in vista del mercato di gennaio.

Già oltre 58 milioni incassati nel bilancio, se ne aggiungerebbero altri 2,8 per il successo. Soldi che potrebbero servire già per rinforzare la Lazio a gennaio. Servono aiuti dal mercato, non può bastare sempre e solo Luis Alberto.