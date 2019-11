Lazio, la Champions passa per l’Olimpico: i numeri

La Champions League passa anche per l’Olimpico: 14 punti su 24 sono stati maturati tra le mura dell’impianto romano

Quattro vittorie e due pareggi: è questo il bilancio maturato dalla Lazio tra le mura casalinghe dell’Olimpico. Praticamente 14 punti su 24 fatti. Un trend che consacra i biancocelesti, soprattutto in vista dei prossimi impegni: tra gennaio e febbraio la squadra di Inzaghi giocherà davanti al suo pubblico ben 7 partite su 11.

Come sottolineato da Il Messaggero, un vantaggio non indifferente se mantenesse lo stesso ritmo con le prossime avversarie che affronterà nell’impianto romano: Cluj; Udinese; Juventus; Verona; Napoli; Sampdoria e Spal.

In mezzo la gara di Coppa Italia con una tra Cremonese ed Empoli, oltre a Roma-Lazio: comunque tra le mura capitoline.