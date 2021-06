Lazio, centrali cercasi. L’ultima idea porta a Lovato

Sarri avrebbe richiesto almeno due centrali difensivi dal mercato. Tra gli obiettivi della Lazio spunta il giovane Lovato

Si prospetta una sessione di mercato ricca di colpi di scena per la Lazio di Sarri, mai come quest’anno proiettata verso una rivoluzione. Lo impone il 433 del Comandante, che necessita di interpreti diversi rispetto al 352 dell’ex Inzaghi. Più o meno tutti i reparti verranno ritoccati, e se l’urgenza riguarda i terzini e gli esterni d’attacco, non si escludono 1-2 colpi anche in difesa.

Secondo Sky Sport, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino il giovane classe 2000 Matteo Lovato dell’Hellas Verona. Su di lui ci sarebbe la concorrenza di Atalanta e Napoli.