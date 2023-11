Lazio-Celtic, il club biancoceleste comunica la durata del promo per l’acquisto dei tagliandi: i dettagli

Lazio-Celtic, il club annuncia tramite un comunicato la chiusura della promozione legata alla vendita dei tagliandi per il match

Neanche il tempo di metabolizzare ciò che accadrà a Salerno, che si torna subito in campo contro il Celtic. In occasione della gara con gli scozzesi, la Lazio annuncia novità riguardo il promo della vendita dei biglietti

COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di UEFA Champions League Lazio-Celtic, in programma martedì 28 novembre alle ore 18:45. La vendita è iniziata con la Promo Black Friday a prezzi agevolati “BLUE IS THE COLOUR LAZIO-CELTIC IS THE GAME” fino alle ore 24:00 di venerdì 24 novembre. Dalle ore 16:00 di sabato 25 novembre inizierà la seconda fase della vendita a prezzi più alti

I PREZZI – Curva Nord e Maestrelli 30 euro, Distinti 35, Tribuna Tevere Parterre Laterale 40, Parterre Centrale 50, Tevere Laterale 60, Tevere Top 90, Tevere Gold 100, Tribuna Monte Mario 80, Monte Mario Top 100, Tribuna d’Onore Centrale (con hospitality) 550