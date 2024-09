Lazio, Castrovilli ma non SOLO: chi torna e chi no. La situazione INFORTUNI è questa

In casa Lazio rientra l’allarme Castrovilli, ma non tutti sono ancora al 100% della forma: queste le ultime dal campo

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio fa il punto con gli infortuni durante la sosta nazionali. Dopo l’esclusione dalla lista Europa League, era scattato l’allarme Castrovilli. E’ stato lo stesso centrocampista a tranquillizzare tutti con un messaggio sui social. Recuperati a pieno Gila e Pellegrini, si sono entrambi già allenati in gruppo.

Assente per attacco influenzale Rovella, ma dovrebbe tornare nelle prossime ore. Lavoro part-time per Patric e Romagnoli che si sono uniti poi al resto della squadra per la partitella di fine allenamento. Secondo giorno in gruppo per Pedro, che nella giornata di ieri ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali del club.