Lazio, Castellanos contro il suo passato: l’argentino proverà a convincere Sarri di poter prendersi un posto importante

Quella di stasera tra Lazio e Girona sarà una sfida importante per un biancoceleste, ovvero il neo arrivato, Taty Castellanos, ex giocatore del club spagnolo.

Come si legge sul Messaggero, l’argentino vivrà l’amichevole in maniera particolare: una sua grande prestazione in Spagna potrebbe farlo salire nelle gerarchie di Mister Sarri. Quale occasione migliore per farlo, se non quella di giocare nel suo ex stadio.