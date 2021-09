Lazio, Carolina Orsi: «Ecco come vivo il derby in famiglia»

Carolina Orsi, figlia dell’ex portiere della Lazio, racconta in un’intervista come vive il derby in famiglia, ecco le sue parole

Carolina Orsi, figlia dell’ex portiere della Lazio Fernando, è una delle migliori giocatrici italiane di Padel, uno sport sempre più seguito e praticato. Oltre al Padel, segue anche il calcio, altra passione di famiglia, ed è tifosa della Lazio come papà Nando. Suo papà ha trascorso una vita da giocatore biancoceleste: l’ex portiere è stato per ben dodici stagioni in biancoceleste, conquistando anche una Coppa Italia nella stagione 1997/1998.

In un’intervista rilasciata al sito corriere.it, ha parlato, oltre che del Padel, anche della sua passione per i colori biancocelesti:

«Diciamo che sono anche anti-romanista. Il derby è l’unica partita che guardo sempre e comunque. Quando arriva il giorno della partita io e mio padre siamo sempre un po’ nervosi, lui ci tiene un sacco».