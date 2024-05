Lazio, Cancellieri torna a Formello: emerge il RETROSCENA con Tudor. I dettagli. Gli ultimi aggiornamenti

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Cancellieri ad Auronzo di Cadore potrà avere una chance con Tudor. Il presidente dell’ Empoli Corsi ha sottolineato le sue doti, qualità di cui era d’accordo anche Sarri. I toscani non hanno intenzione di riscattarlo. Il giocatore conosce Tudor già dai tempi del Verona nella stagione 2021/22, la sua prima in Serie A. Quell’anno però, da quando Di Francesco lasciò la panchina al tecnico croato, Cancellieri non scese più in campo.

All’Empoli ha fatto bene e ha centrato la salvezza, ma ora spera di potersi rimettere in luce con la Lazio. Ma è ovviamente da tener conto la volontà di Tudor.