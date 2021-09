Lazio, campagna acquisti chiusa in positivo di 13.5 milioni

Nonostante le difficoltà economiche e l’indice di liquidità, Lotito ha consegnato diversi acquisti a Sarri tenendo in positivo il bilancio

Un mercato logorante causa indice di liquidità, ma che alla fine ha soddisfatto tifosi, tecnico e addetti ai lavori. La Lazio chiude la campagna acquisti estiva con diversi tasselli di qualità in più e con il bilancio in verde. Secondo TMW, che dà un giudizio al mercato biancoceleste, i conti sono in positivo di 13.5 milioni di euro.

Nel dettaglio, sono arrivati giocatori a fronte di una spesa di 17 milioni di euro, bonus esclusi: Basic (6,8), Romero (0,2), Felipe Anderson (3), Zaccagni (7 milioni), Kamenovic (2.5 milioni). In totale sono stati sborsati 19 milioni, di fronte a entrate per 33 milioni: 30 da Correa, 2 da Caicedo e 1 tra i vari esuberi.