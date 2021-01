Lazio, calendario mobile: l’11 febbraio si conoscono già le finaliste di Coppa Italia!

La Lazio è al bivio: qualora centrasse il passaggio del turno col Parma e con l’Atalanta si regalerebbe l’ennesimo mese di impegni ogni tre giorni

La Lazio è chiamata ad affrontare il Parma nella sfida del ottavi di Coppa Italia in programma giovedì. Domenica il Sassuolo, ma mercoledì sarebbe di nuovo la volta della seconda competizione nazionale, chi vince tra capitolini e ducali va a Bergamo il 27 gennaio. Il 31 c’è Atalanta-Lazio in campionato, il 3 febbraio si gioca già la semifinale di andata di Coppa, una settimana dopo (il 10) già il ritorno: l’11 febbraio già saranno note le finaliste. Nel mezzo delle eventuali semifinali, la partita col Cagliari a Roma. Insomma, la Lazio di Inzaghi potrebbe avere l’intera settimana per preparare le prossime sfide di Serie A, o (cosa che i sostenitori si augurano) guadagnarsi gli ennesimi impegni ravvicinati: l’Atalanta nei quarti, una tra Napoli, Roma e Spezia nelle semifinali. Insomma, la Coppa Italia si giocherà tutta in questo mese, prima che ripartano le competizioni europee. E il calendario della Lazio potrebbe ampliarsi notevolmente. Fino a diventare fittissimo. E’ ciò che Immobile e compagni si augurano.