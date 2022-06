Lazio, La Gazzetta dello Sport: «Un’estate di rifondazione»

Quella che è appena iniziata sarà per la Lazio un’estate dove si dovranno rifondare alcune cose per ripartire

Rifondare per ripartire. Potrebbe essere questo il mantra in casa Lazio per quest’estate 2022. Ad analizzare la situazione in casa biancoceleste è sta La Gazzetta dello Sport.

Il rinnovo di Sarri è sicuramente un punto di partenza, come lo sbarco nella Capitale di Marcos Antonio, ma da c’è da rifare soprattutto la difesa. Il nome grosso sarebbe quello di Romagnoli, per cui si aspetta ancora un rilancio, ma occhio anche a Casale e Chust. Senza dimenticarsi il terzino sinistro, con Emerson Palmieri e Parisi sul taccuino. E in porta l’obiettivo numero uno risponderebbe al nome di Carnesecchi.