Lazio, Sarri non molla Zielinski: ritorno di fiamma per l’asso del Napoli?

Ritorno di fiamma della Lazio di Maurizio Sarri per il centrocampista del Napoli Piotr Zieliński, il futuro dell’asso partenopeo è un rebus

Malgrado il calciomercato estivo sia tramontato da appena un mese, in casa Lazio è già tempo di pensare alla prossima sessione. L’avvio a rilento in campionato ha infatti messo sull’attenti il patron Claudio Lotito e i tecnico Maurizio Sarri, pronti a rinforzare la squadra con i necessari innesti di qualità. Ecco che a tal proposito uno spunto interessante potrebbe arrivare da un ex pupillo dello stesso tecnico biancoceleste: Piotr Zieliński.

Come riportato quest’oggi da Il Corriere dello Sport infatti, malgrado il centrocampista sia trascinando i partenopei il suo futuro rimane un rebus. Nella scorsa estate il suo nome era stato affiancato più volte a quello della compagine capitolina, salvo poi concludersi con un nulla di fatto. Il contratto del polacco andrà in scadenza nel giugno 2024: alla finestra si palesano più opzioni: dal rinnovo con i campani, alla Arabia Saudita, concludendo con il trasferimento in Serie A, (magari) proprio dal suo vecchio ammiratore Sarri.