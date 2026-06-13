Lazio pronta a fare i conti con il mercato a saldo zero: la Commissione concede tempo, le possibili soluzioni per lo sblocco

Lazio e vincolo sul mercato: situazione sotto controllo ma ancora aperta per i biancocelesti che auspicano di uscire da questo stallo

La Lazio dovrà operare sul mercato estivo con il vincolo del saldo zero, dopo la comunicazione ufficiale arrivata dalla Commissione indipendente sul controllo del costo del lavoro allargato. Il club biancoceleste è stato informato della necessità di rientrare nei parametri previsti, ma avrebbe ottenuto ulteriore tempo per sistemare la propria posizione. Una situazione che resta delicata, anche se non ancora compromessa.

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Lazio e lo scarto minimo: lo 0,7% che può fare la differenza

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio avrebbe superato la soglia consentita in maniera molto contenuta, con uno scostamento stimato intorno allo 0,7%. Un dato che, in termini pratici, potrebbe essere assorbito attraverso utili e riserve accantonate, soluzione che il club sta valutando con attenzione per evitare interventi più invasivi sul mercato. La gestione interna delle risorse diventa quindi un passaggio chiave per sbloccare le operazioni in entrata.

Lazio e strategie finanziarie: tra autofinanziamento e aumento di capitale

Accanto alla strada dell’autofinanziamento, resta sul tavolo anche l’ipotesi di un aumento di capitale, già evocata in passato dal presidente Claudio Lotito. Una misura che consentirebbe di coprire eventuali squilibri di bilancio e riportare il club all’interno dei parametri richiesti, sul modello di altre società italiane che hanno affrontato situazioni simili, come Monza e Sassuolo.

La Lazio, dunque, si trova davanti a un bivio strategico: intervenire internamente per rientrare nei limiti o ricorrere a strumenti finanziari più strutturali per garantire piena operatività sul mercato estivo.