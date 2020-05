Lazio, in porta l’unica certezza è Strakosha: Viviano e Micai si giocano un posto

Lazio, ci saranno tanti cambiamenti nella prossima stagione dietro le spalle di Strakosha: ecco i nomi

Non ci sono dubbi sul fatto che Thomas Strakosha sarà ancora il portiere della Lazio. L’estremo difensore è infatti ad un passo dal rinnovo del contratto fino al 2025. Molto invece cambierà per quanto riguarda i suoi sostituti. La Lazio infatti sta studiando la situazione: Proto deciderà del suo futuro in base a come finirà, se finirà, questa stagione. Se infatti il campionato non dovesse ripartire il belga ha già deciso per il ritiro.

Guerrieri, che attualmente è il terzo, potrebbe essere mandato in prestito per fare esperienza e al suo posto potrebbe arrivare l’ex Sampdoria Viviano. Monitorato speciale anche Alessandro Micai che attualmente sta facendo bene a Salerno. Come terzo invece possibile ritorno di Marius Adamonis in prestito alla Sicula Leonzio.