Lazio, Caicedo è infelice. Cessione a gennaio: c’è la Fiorentina

Secondo il Corriere della Sera, Caicedo vuole lasciare la Lazio a gennaio. Sul giocatore c’è già la Fiorentina

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, Caicedo non sarebbe felice alla Lazio. Il giocatore, che era in procinto di lasciare la Capitale nella scorsa parentesi di mercato, non avrebbe preso bene il mancato trasferimento in estate.

Come ricorda il quotidiano, per l’attaccante c’era l’interesse dell’Al-Gharafa che non è però riuscito a trovare l’accordo con la Lazio: il presidente Lotito chiedeva almeno 6 milioni, i qatarioti ne hanno offerti 4.

Un braccio di ferro che non sarebbe piaciuto all’ecuadoriano che avrebbe chiesto di lasciare la Capitale a gennaio, anche per trovare più continuità in campo. Su di lui ci sono gli occhi della Fiorentina: Caicedo è stimato da Prandelli e Commisso potrebbe trovare una soluzione per l’ingaggio.