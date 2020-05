Lazio, Caicedo non molla: «Step by step» FOTO

La Lazio si allena per recuperare la condizione migliore possibile: anche Caicedo non vede l’ora di tornare in campo

La Lazio freme per tornare in campo e riprendere la cavalcata verso la vetta. I ragazzi di Inzaghi si allenano con la motivazione di sempre anche se individualmente. Tra questi c’è, ovviamente, l’uomo della stagione, Felipe Caicedo: il giocatore ha postato qualche scatto delle sue sessioni sul profilo Twitter. «Step by step» la descrizione, passo dopo passo la Lazio tornerà a combattere.