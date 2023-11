Lazio-Cagliari, Sarri convinto: lui sarà di nuovo titolare nella sfida di campionato contro i rossoblu

Come si legge su La Repubblica, Maurizio Sarri starebbe pensando a confermare un titolare in vista di Lazio Cagliari, prossimo match di campionato per i biancocelesti.

Dopo la buona prova contro il Celtic, Gustav Isaksen potrebbe ritrovare una maglia da titolare nel tridente offensivo biancoceleste anche contro i rossoblu.