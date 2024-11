Lazio Cagliari, altro cambio per Baroni: fuori Isaksen e dentro Pedro

Lazio Cagliari, Baroni prova a dare una scossa alla partita mettendo Pedro al posto di Isaksen

Risultato che non si schioda dall’1-1 allo Stadio Olimpico tra Lazio e Cagliari. Baroni prova a dare una scossa ai suoi inserendo l’uomo più in forma del momento: Pedro. L’attaccante spagnolo prende il posto di Isaksen.

Chissà che non possa risultare decisivo come nelle ultime uscite tra campionato ed Europa League. Baroni e tutti i tifosi sperano nelle sue giocate per portare a casa i tre punti.