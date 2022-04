Lazio, caccia all’erede di Lucas Leiva: Vitihna e Maxime Lopez in pole

La prossima estate per la Lazio sarà decisiva anche per individuare l’erede di Lucas Leiva: Vitinha e Maxime Lopez i preferiti

La prossima estate sarà importante per la Lazio anche per la ricerca dell’erede di Lucas Leiva, destinato all’addio a giugno a parametro zero. Il Corriere dello Sport oggi in edicola indica quelli che sono i principali obiettivi dei biancocelesti su indicazione di Sarri: Vitinha del Porto e Maxime Lopez del Sassuolo.

Entrambi però sono molto costosi (almeno 25 milioni di euro) e quindi Tare sta scandagliando il mercato alla ricerca di alternative. Scartato Jorginho per le stesse motivazioni, al DS è stato offerto dalla Francia il profilo di Bourigeaud ma il nome a sorpresa che potrebbe mettere tutti d’accordo è Dendoncker del Wolverhampton, in scadenza nel 2023.