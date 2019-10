Lazio, Buso: «Inzaghi bravo, ma il progetto necessita un top player»

Renato Buso ha parlato della situazione in casa Lazio

Renato Buso, ex biancoceleste nella stagione ’96-’97, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare del momento in casa Lazio. Ecco ciò che ha detto.

PAROLA A BUSO – «Il progetto tecnico è ben chiaro ma deve salire l’ultimo gradino. Credo manchi quel giocatore di qualità che faccia la differenza per arrivare nelle prime quattro. E’ rimasta sul livello dell’anno passato. Gli attriti tra presidente e allenatore? Possono incidere perché poi il rapporto si deteriora. Inzaghi è sempre stato bravo, quest’estate ha avuto anche la possibilità di andare eventualmente alla Juve e credo che questo gli abbia dato più forza pure nei confronti del club», chiude così Buso.