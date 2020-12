Lazio Bruges, la rifinitura della squadra belga all’Olimpico – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lazionews24.com (@lazionews24)

Il Bruges ha svolto la rifinitura presso lo stadio Olimpico, alla vigilia del match di Champions League di domani

Il Bruges è sceso in campo all’Olimpico per la rifinitura in vista del match di domani sera di Champions League. Prima della sgambata sono arrivate le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico Clement e del centrocmapista Lang.

Per quanto riguarda la probabile formazione, Clement dovrebbe proporre un 4-3-3. In attacco nel ruolo di centravanti potrebbe rivedersi il nigeriano Okereke, favorito su De Ketelaere, con Dennis e Lang esterni offensivi. A centrocampo Balanta agirà da regista, con Vormer e Vanaken mezzali. In difesa Clinton Mata e Federico Ricca giocheranno da terzini, mentre Mechele e Kossounou saranno i centrali. Fra i pali ci sarà Mignolet.