Bruges, Clement: «Vogliamo scrivere la storia a Roma contro la Lazio»

Lazio-Bruges sarà l’ultima gara del Girone F di Champions League. Le parole di mister Clement, alla vigilia

Durante la conferenza stampa della vigilia, l’allenatore del Bruges, Clement, ha presentato la gara contro la Lazio. Ecco le sue parole: «Stanno tutti bene. Vormer sta meglio, si è allenato da solo. Anche Diatta si è allenato e lo valuteremo. Ovviamente è diverso fare un allenamento da una partita di questo livello. Conosco il gruppo e non serve motivarli anche se arrivati a questo punto possiamo scrivere la storia. Roma è un posto perfetto per scriverla. Da un anno e mezzo giochiamo per vincere in Europa e anche domani sarà così».

LAZIO – «La Lazio è molto brava in contropiede. Gli servono pochi passaggi per arrivare in porta. Dobbiamo stare attenti anche se sarà impossibile bloccare tutti i contropiedi. Ogni occasione che creiamo dobbiamo realizzarla. La squadra di Inzaghi subisce anche pochi gol».