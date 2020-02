Lazio Bologna, TV e streaming: ecco dove seguire la diretta

Lazio-Bologna: ecco dove seguire la diretta del match dell’Olimpico in programma per il 29 febbraio, alle ore 15

La Lazio potrà contare sul sostegno dei tifosi di casa: lo Stadio Olimpico è stato risparmiato dalla chiusura delle porte per l’emergenza Coronavirus. La squadra di Inzaghi ospiterà il Bologna: una gara delicata soprattutto in ottica del big match di Torino tra Juventus ed Inter che potrebbe riscrivere gli equilibri della classifica.

L’appuntamento è fissato per le 15 di sabato 29 febbraio e chi non sarà a riempire gli spalti dell’impianto romano, potrà seguire la partita in esclusiva su Sky, canale 202 oppure in streaming su tablet, pc e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.