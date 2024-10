Lazio, Bologna battuto 2-0 con il primo gol di Lulic: il ricordo del club

Lazio, al Dall`Ara di Bologna i padroni di casa ospitano la Prima Squadra della Capitale nella sfida di campionato

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– È domenica 23 ottobre 2011 ed allo stadio Renato Dall`Ara di Bologna i padroni di casa ospitano la Prima Squadra della Capitale nella sfida valida per l’VIII giornata del Campionato di Serie A 2011-2012.

Al 23` arriva il vantaggio dei biancocelesti: Cherubin si fa soffiare palla da Klose ed è costretto ad atterrarlo prima che entri in area. Hernanes batte la punizione, una sorta di corner corto un destro violento a mezza altezza che trova la deviazione decisiva di Acquafresca nella sua stessa porta.

Pronti, via ed a inizio ripresa la squadra allora guidata da Edy Reja trova il raddoppio grazie a Senad Lulic che batte il portiere felsineo Agliardi con una deviazione di Portanova sul pallone messo in area da Cisse. Per il futuro eroe del 26 maggio, è il primo gol con la Lazio.

Così i biancocelesti quella sera: Marchetti, Konko, Biava, Dias, Radu, Lulic (86` Sculli), Ledesma, Matuzalem (71` Cana), Hernanes (63` Scaloni), Cisse, Klose. A disposizione: Bizzarri, Modibo, Rocchi, Kozak. Allenatore: Reja.