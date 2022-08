Lazio-Bologna, Luis Alberto in panchina con la testa al Siviglia

Come lo scorso anno ad Empoli, Luis Alberto partirà dalla panchina contro il Bologna: il Mago attratto dal Siviglia ma il tempo stringe

Il futuro di Luis Alberto, alla vigilia dell’esordio in campionato della Lazio, resta un rebus. Come riportato dal Corriere dello Sport, lo spagnolo, proprio come lo scorso anno nell’esordio ad Empoli, partirà dalla panchina in favore di Basic.

Il Mago continua a sperare nell’ipotesi Siviglia ma il tempo stringe e di offerte concrete, dopo quella rifiutata da 14 milioni di euro più il cartellino di Oliver Torres, non c’è traccia. Percepita la situazione, Luis Alberto ha ricominciato ad allenarsi intensamente negli ultimi giorni a Formello. Pur non essendo la mezzala ideale del suo calcio, Sarri è pronto a sfruttarlo se l’ex Liverpool manterrà il giusto atteggiamento.