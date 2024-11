Lazio, Bologna e Ludogorets si avvicinano: lo Stadio Olimpico si prepara

Lazio pronta a tornare in campo dopo due settimane di attesa. Per la squadra di mister Marco Baroni lo Stadio Olimpico può essere ancora un fattore

In vendita i tagliandi per le sfide con Bologna e Ludogorets, la Lazio giocherà in casa i prossimi due impegni di Serie A ed Europa League. Lo Stadio Olimpico fino a questo momento è stato senza dubbio un fattore per la squadra di mister Baroni.

In otto gare tra le mura amiche i biancocelesti hanno conquistato sette vittorie e un pareggio. Dopo due settimane di sosta i tifosi laziali possono essere la vera arma in più per ripartire nel migliore dei modi tra campionato e coppa.