Lazio Bologna, si sfidano le squadre che segnano di più nel recupero

Lazio-Bologna, ecco un’altra interessante statistica: i biancocelesti sono primi nella classifica dei gol segnati nel recupero, secondi i rossoblù

A tre giorni dalla sfida contro il Bologna, emerge un’altra statistica interessante in casa Lazio: i biancocelesti sono primi per numero di gol segnati nei minuti di recupero, ben 6. Al secondo posto, curiosamente, ci sono proprio i felsinei a quota 5. Segno di come entrambe le squadre non mollino mai, e sappiano restare in partita fino all’ultimo.

Il carattere del Bologna nasce soprattutto dal loro allenatore, Sinisa Mihajlovic, che ora più che mai ne sta facendo un tratto distintivo della propria squadra e non solo. Le premesse sono quelle di una grande gara, aperta ad ogni risultato fino all’ultimo minuto, fino all’ultimo fiato.