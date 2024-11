Lazio Bologna, Baroni contro Italiano: i precedenti tra i due allenatori

Lazio Bologna è anche la sfida tra due allenatori emergenti nel panorama dei tecnici italiani: Baronci contro Italiano, i precedenti tra i due

Lazio Bologna è anche la sfida tra Marco Baroni e Vincenzo Italiano, due allenatori in rampa di lancio nel panorama dei tecnici italiani. Entrambi hanno cambiato panchina in estate: Baroni arrivando dal Verona con cui la stagione precedente aveva raggiunto il tredicesimo posto in classifica. Per quanto riguarda Italiano arriva a Bologna dopo due finali consecutive di Conference League con la Fiorentina, perse entrambe.

I precedenti tra i due al momento sorridono al tecnico dei rossoblù, che ha battuto due volte il tecnico toscano. 1 solo il pareggio, come le vittorie di Baroni, che però ha vinto nell’ultimo precedente, a maggio scorso, 2-1 in casa con il Verona.