Lazio Bodo Glimt, l’Olimpico si tingerà di biancoceleste per aiutare la squadra alla rimonta: il dato sui biglietti venduti

Lazio Bodo Glimt, a pochi giorni dalla gara interna contro i norvegesi ecco il dato relativo ai biglietti venduti: la situazione

Dimenticare la gara d’andata in Norvegia e il derby di domenica e ripartire, questo è l’imperativo per la Lazio di Baroni in vista di giovedì contro il Bodo dove servirà una grande impresa, visto il 2-0 della squadra di Knutsen all’andata.

L’Olimpico lo sa bene e per il match di Coppa si tingerà di biancoceleste al fine di aiutare la squadra alla rimonta. Al momento i biglietti venduti per la partita sono ben 43.200 ma ovviamente vista l’importanza della sfida possono salire ulteriormente nelle prossime ore antecedenti la partita.