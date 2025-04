Lazio Bodo Glimt, furia Guendouzi al triplice fischio: ha urlato questo contro i compagni di squadra! Il retroscena dall’Olimpico

Condividi via email

Lazio Bodo Glimt termina con una sfuriata di Guendouzi ai compagni! Ecco cos’è successo dopo la sconfitta dell’Olimpico

La sconfitta subita ieri sera dalla Lazio in UEFA Europa League è stata vissuta molto male da alcuni giocatori biancocelesti che non hanno sopportato il peso di un’umiliazione così grande. La squadra di Baroni è infatti stata eliminata dalla competizione dal Bodo Glimt che è arrivata per la prima volta della storia di un club norvegese, alla semifinale di un torneo europeo.

Il centrocampista francese Matteo Guendouzi è stato uno dei giocatori colpiti maggiormente dal nervosismo al triplice fischio. Stando a quanto riportato da Sky il centrocampista avrebbe dapprima gridato ai suoi compagni: «Dobbiamo tirare fuori gli attributi!», in seguito poi ha alzato la cove con il vice di Baroni Del Rosso e anche con il tecnico stesso dopo che si era messo in mezzo.