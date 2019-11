Lazio in viaggio, destinazione Milano. I biancocelesti sono partiti questo pomeriggio, in treno, in vista della gara di San Siro

Rifinitura svolta. Conferenza fatta. Ora solo grinta e concentrazione. La Lazio si prepara alla sfida di San Siro contro il Milan: un tabù da sfatare, uno stadio da espugnare e tre punti da conquistare. La squadra è partita nel pomeriggio per raggiungere in treno la città di Milano, poi inizierà il countdown per il fischio di inizio di domani sera.