Atalanta, Gasperini: «I due rigori dati alla Lazio non c’erano»

Gasperini non digerisce i due rigori concessi alla Lazio durante la gara con l’Atalanta

Non solo Montella. Anche l’allenatore dell’Atalanta – Gian Piero Gasperini – è tornato a parlare di Var facendo riferimento alla gara della Lazio. Queste le dichiarazioni durante la conferenza alla vigilia della gara contro il Cagliari: «Il Var? Il problema del calcio in Italia è che a bocce ferme l’interpretazione è completamente diversa dal campo. Così si alimentano continuamente discussioni: i due rigori per la Lazio per me non c’erano e per Inzaghi sì. Capire quando può intervenire il Var è difficile: solo sul gol, sui rigori, sugli episodi dentro l’area? E i falli di mano? C’è bisogno di chiarezza, di sintetizzare le cose. Non è una soluzione consentire agli allenatori di chiamare il Var: se io sono a 70 metri, cosa posso vedere?».