Berisha è pronto a riprendendersi la Lazio: la rinascita dopo la Nazionale

Valon Berisha è rinato dopo il calvario della scorsa stagione. Superati i problemi fisici, si è reso protagonista con la Nazionale, ora è pronto per la Lazio

Un giocatore in più per Inzaghi. Valon Berisha è pronto per il riscatto:una stagione, quella appena passata, fatta di panchina ed infermeria. I problemi fisici hanno oscurato il talento di quel centrocampista visto con la maglia del Salisburgo: il dolore continuo ha segnato ogni allenamento, compromettendo la sua resa in campo. Difficile per lui anche ambientarsi a Roma, lontano dall’affetto familiare, ha trovato in Strakosha un amico leale.

Poi il cambiamento: l’operazione al ginocchio, il recupero, il ritiro con la Lazio a Marienfeld. Lo slancio definitivo glielo ha dato la Nazionale: protagonista con la sua Albania, nella gara contro l’Inghilterra ha siglato una doppietta. Adesso toccherà a lui a convincere anche Inzaghi e ritagliarsi un ruolo coi biancocelesti.