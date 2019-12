Bergomi: «La Lazio può accorciare in classifica e diventare davvero pericolosa…»

Bergomi ha analizzato le possibilità della Lazio in caso di vittoria contro il Cagliari, questa sera alla Sardegna Arena

La classifica della Serie A recita così: Inter 39 punti, Juventus 39 punti, Lazio 33 punti. La squadra di Inzaghi è attesa alle 20.45 alla Sardegna Arena per l’ultimo appuntamento della 16^ giornata di Serie A, gara che vale l’Europa dei grandi e non solo. Davanti alle telecamere di Sky, Beppe Bergomi ha analizzato il momento dei biancocelesti:

«Se la Lazio dovesse fare i tre punti, con tutte queste vittorie di fila, potrebbe accorciare clamorosamente per il primo posto. Abbiamo sempre detto che la Lazio in questi anni è stata una buona squadra, ora non ha neanche le coppe di mezzo. Non che sia stata una sua scelta. Però trovandosi in questa situazione, può concentrarsi sul campionato e diventare veramente pericolosa».



