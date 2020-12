Lazio Bayern Monaco, quattro giocatori hanno indossato entrambe le maglie: ecco chi sono

Quattro giocatori hanno indossato sia la maglia della Lazio sia quella del Bayern Monaco in carriera: ecco chi sono

L’urna di Nyon ha estratto il Bayern Monaco per la Lazio per gli ottavi della Champions League 2020/2021. Una sfida difficile ma allo stesso tempo molto stimolante.

Le due squadre hanno nella propria storia storia un punto di contatto. Sono infatti quattro, come riporta Lazio Page, i giocatori che hanno indossato entrambe le maglie in carriera. Il più recente è Pepe Reina, che ora difende i pali biancocelesti ma in passato ha difeso quelli tedeschi. Allo stesso modo Edson Braafheid, così come Miroslav Klose che ha chiuso la sua carriera a Roma e che tornerà nella capitale da vice di Flick. Infine anche Massimo Oddo in carriera ha indossato entrambe le maglie.