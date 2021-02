Lazio-Bayern Monaco, gli impegni della vigilia per i biancocelesti

Martedì sera andrà in scena Lazio-Bayern Monaco, super sfida per gli ottavi di Champions League: ecco gli impegni dei biancocelesti

Siamo nell’antivigilia del big match di Champions League per i biancocelesti. Martedì, infatti, andrà in scena Lazio-Bayern Monaco. La gara, valevole per gli ottavi di finale, sarà un punto fondamentale per la stagione della squadra di Simone Inzaghi. Nella giornata di domani, ci saranno diversi impegni in vista di questa grandissima partita.

Alle 15:00, infatti, il tecnico andrà in conferenza stampa per presentare la gara, insieme ad un altro giocatore: l’evento sarà al Centro Sportivo di Formello. Dopodiché, alle 16:00 la Lazio scenderà sul campo del Fersini per la seduta di allenamento.