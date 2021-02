Lazio-Bayern Monaco, gli impegni della vigilia per i bavaresi

Martedì sera andrà in scena Lazio-Bayern Monaco, super sfida per gli ottavi di Champions League: ecco gli impegni dei bavaresi

Siamo nell’antivigilia del big match di Champions League per i biancocelesti. Martedì, infatti, andrà in scena Lazio-Bayern Monaco. La gara, valevole per gli ottavi di finale, sarà un punto fondamentale per la stagione della squadra di Simone Inzaghi. Nella giornata di domani, ci saranno diversi impegni in vista di questa grandissima partita, non solo per i biancocelesti.

I bavaresi, infatti, domani saranno impegnati nell’allenamento presso il proprio centro sportivo alle 12:00. Dopodiché, alle 13:45 il tecnico del Bayern Hans Flick interverrà in conferenza stampa insieme ad un giocatore per presentare la sfida contro la Lazio. Infine, la squadra tedesca alle 18:00 raggiungerà la Capitale.